Однак російські пропозиції викликають значні сумніви. Про це у в ефірі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Ведуча запитала Клімкіна, чи дійсно Україну будуть переконувати сісти за стіл переговорів з бойовиками, на що він відповів: "Це один з можливих компромісів, який розглядають європейські країни. Вчора президент Франції Емманюель Макрон сказав, що запропонує Путіну план деескалації".

Ексміністр вважає, що російські пропозиції більше схожі на підняття ставок і пропаганду.

Ніякі реальні гарантії Росії непотрібні, вона сама не вірить в ніякі гарантії. Росія порушила все, що можливо і неможливо – політичне і юридичне. Павло Клімкін Ексміністр закордонних справ України

Чого хоче Путін

"Я вважаю, що нам потрібні не такі компроміси, а реальна участь в американсько-російських переговорах. Оскільки, коли наша доля, наше майбутнє обговорюється без нас – це принизливо. Навіть якщо переговори ведуть наші партнери", – зазначив Клімкін.

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Він наголосив, що будь-які компроміси та поступки в цьому напрямку зараз аж ніяк не потрібні. Путін прекрасно розуміє, що емоційна хвиля поступок розірве країну. А дестабілізація йому і потрібна.

Чи погодиться Україна на компроміси

Ексміністр закордонних справ підкреслив, що Андрій Єрмак повинен зважати на ідеї просування так званої окупаційної ради з окупаційними адміністраціями.

Дуже багато українців піднялися проти цієї ідеї. Оскільки це фактично легалізує російські окупаційні адміністрації. Ба більше, це надає можливість Москві підтверджувати, що це внутрішній конфлікт і що насправді Москва відіграє якусь позитивну роль модератора в цьому конфлікті – "проблема насправді в Україні, ніякої російської агресії начебто немає",

– стверджує він.

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