Зустріч розпочалася 26 січня близько 13:00 за Києвом. Перед її початком Андрій Єрмак поділився своїми очікуваннями у твітері.

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Що кажуть у Зеленського

Глава Офісу Президента підкреслив, що нарешті вдалося відновити перемовини у нормандському форматі. Раніше їх упродовж тривалого часу блокувала російська сторона.

Це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України,

– підкреслив він.

Хто бере участь у перемовинах:

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента України;

глава Офісу Президента України; Йенс Плетнер – радник німецького канцлера;

радник німецького канцлера; Еммануель Бонн – радник французького президента;

радник французького президента; Дмитро Козак – заступник голови адміністрації Путіна.

Попередню зустріч зірвала Росія

На листопад 2021 року була запланована зустріч очільників МЗС країн "нормандської четвірки". Втім, через спротив Росії провести її так і не вдалося. Міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров відмовився від перемовин. Він цинічно заявив, що для Москви нібито важлива "не сама зустріч", а її зміст.

У Кремлі скаржилися, що скерували у Францію, Німеччину та Україну "проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі", але не отримали відповіді. Таку позицію у Зеленського назвали дивною. Адже фактично Кремль хотів, аби підсумок перемовин був відомим ще до їхнього початку. Натомість речник українського президента закликав Росію співпрацювати заради миру.

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