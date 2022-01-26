Встреча началась 26 января около 13:00 по Киеву. Перед ее началом Ермак поделился своими ожиданиями в твиттере.

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Что говорят у Зеленского

Глава Офиса Президента подчеркнул, что наконец удалось возобновить переговоры в нормандском формате. Ранее их на протяжении длительного времени блокировала российская сторона.

Это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины,

– подчеркнул он.

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