Встреча началась 26 января около 13:00 по Киеву. Перед ее началом Ермак поделился своими ожиданиями в твиттере.
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Что говорят у Зеленского
Глава Офиса Президента подчеркнул, что наконец удалось возобновить переговоры в нормандском формате. Ранее их на протяжении длительного времени блокировала российская сторона.
Это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины,
– подчеркнул он.
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