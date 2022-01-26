Детально про теми розмови не повідомляли. Ймовірно, це й спричинило появи у ЗМІ несподіваної версії: мовляв, під час зустрічі радників визначать "дату переговорів із сепаратистами".
Думка до теми Такий сценарій дуже бентежить, – Піонтковський сказав, що чекати від нормандської зустрічі
Новина могла б бути дуже резонансною (якби виявилася правдивою). Тож з Офісу Президента вже надійшло спростування.
Скандальна заява пролунала з німецьких ЗМІ про "нормандську четвірку: у чому суть
Президент Франції начебто має намір запропонувати Володимиру Путіну певний план щодо деескалації ситуації навколо України – вже у п'ятницю, 28 січня.
- Еммануель Макрон хоче поговорити з президентом Росії, як він сам казав, задля підбиття підсумків та роз'яснення ролі Кремля у поточній кризі.
- Також французький лідер збирається схилити Путіна до дипломатії, а разом із тим і застерегти проти військових дій, які матимуть дуже серйозні для Росії наслідки.
І все б нічого, адже приблизно такі меседжі лунають вже кілька місяців з Європи, США та НАТО. Але:
- Як написали 25 січня у dpa (Deutsche Presse-Agentur, найбільше німецьке інформаційне агентство), Еммануель Макрон вважає, що дипломатичному способу розв'язання кризи посприяє залучення до перемовин офіційного Києва та "лояльних до Кремля сепаратистів" (а насправді – повністю Кремлем контрольованих бойовиків) з ОРДЛО.
- І, як додали у Deutsche Welle, Макрон, мовляв, доручив порушити цю тему вже на перемовинах радників глав держав "норманської четвірки", яка відбудеться 26 січня. Ба більше, на цих перемовинах вже й начебто дату розмови з бойовиками визначать.
До слова Москва дала вказівку не загострювати ситуацію в ТКГ перед нормандською зустріччю, – Гармаш
Вигадки та маніпуляції: Офіс Президента спростував заяви журналістів
Новина доволі резонансна. Адже позиція України у цьому питанні відома давно:
- Жодних прямих переговорів Києва з ОРДЛО не буде, адже тамтешні бойовики нічого не вирішують.
- Тільки Росія є стороною конфлікту, і тільки з нею можна говорити.
У коментарі "РБК-Україна" глава Офісу Президента України Андрій Єрмак (який і представлятиме 26 січня Україну) вкотре підтвердив відданість української влади саме цій позиції.
Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих "переговорів зі сепаратистами" не було і не буде,
– заявив Єрмак.
І додав, що "подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", у представників же України українські інтереси "прошиті на підкірці".
Актуальне відео: Кремль висуває умови для зустрічі "нормандської четвірки"