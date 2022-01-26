Детально про теми розмови не повідомляли. Ймовірно, це й спричинило появи у ЗМІ несподіваної версії: мовляв, під час зустрічі радників визначать "дату переговорів із сепаратистами".

Думка до теми Такий сценарій дуже бентежить, – Піонтковський сказав, що чекати від нормандської зустрічі

Новина могла б бути дуже резонансною (якби виявилася правдивою). Тож з Офісу Президента вже надійшло спростування.

Скандальна заява пролунала з німецьких ЗМІ про "нормандську четвірку: у чому суть

Президент Франції начебто має намір запропонувати Володимиру Путіну певний план щодо деескалації ситуації навколо України – вже у п'ятницю, 28 січня.

Еммануель Макрон хоче поговорити з президентом Росії, як він сам казав, задля підбиття підсумків та роз'яснення ролі Кремля у поточній кризі.

Також французький лідер збирається схилити Путіна до дипломатії, а разом із тим і застерегти проти військових дій, які матимуть дуже серйозні для Росії наслідки.

І все б нічого, адже приблизно такі меседжі лунають вже кілька місяців з Європи, США та НАТО. Але:

Як написали 25 січня у dpa (Deutsche Presse-Agentur, найбільше німецьке інформаційне агентство), Еммануель Макрон вважає, що дипломатичному способу розв'язання кризи посприяє залучення до перемовин офіційного Києва та "лояльних до Кремля сепаратистів" (а насправді – повністю Кремлем контрольованих бойовиків) з ОРДЛО.

(а насправді – повністю Кремлем контрольованих бойовиків) з ОРДЛО. І, як додали у Deutsche Welle, Макрон, мовляв, доручив порушити цю тему вже на перемовинах радників глав держав "норманської четвірки", яка відбудеться 26 січня. Ба більше, на цих перемовинах вже й начебто дату розмови з бойовиками визначать.

До слова Москва дала вказівку не загострювати ситуацію в ТКГ перед нормандською зустріччю, – Гармаш

Вигадки та маніпуляції: Офіс Президента спростував заяви журналістів

Новина доволі резонансна. Адже позиція України у цьому питанні відома давно:

Жодних прямих переговорів Києва з ОРДЛО не буде, адже тамтешні бойовики нічого не вирішують.

Тільки Росія є стороною конфлікту, і тільки з нею можна говорити.

У коментарі "РБК-Україна" глава Офісу Президента України Андрій Єрмак (який і представлятиме 26 січня Україну) вкотре підтвердив відданість української влади саме цій позиції.

Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих "переговорів зі сепаратистами" не було і не буде,

– заявив Єрмак.

І додав, що "подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", у представників же України українські інтереси "прошиті на підкірці".

Щодо порядку денного зустрічі радників "нормандської четвірки": за словами Єрмака, він не є конкретним. Україна хоче обговорити відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

Актуальне відео: Кремль висуває умови для зустрічі "нормандської четвірки"