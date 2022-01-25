Вона трохи бентежить через спробу отримати результат, використовуючи війну як погрозу та шантаж. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Я приніс вам мир"
Він розповів, що вже завтра, 26 січня, відбудеться зустріч нормандської групи в Парижі. Там "старі друзі" Андрій Єрмак і Дмитро Козак вже обговорюють порядок денний.
Цілком ймовірний сценарій, що завтра (26 січня – 24 канал) ввечері або в четвер (27 січня – 24 канал) зранку з трапу літака "Париж – Київ" спуститься Єрмак, тримаючи в руці папірець: "Я приніс вам мир". Я вважаю це реальною загрозою,
– наголосив Піонтковський.
Він уважно прочитав так званий документ "10 кроків до миру", зниклий з поля зору, який починається дуже хорошими і правильними твердженнями – необхідність виконувати основні пункти мінських домовленостей:
- припинення вогню;
- виведення важкого озброєння;
- допуск Організації з безпеки і співробітництва в Європі до всіх об'єктів, які її цікавлять на території тимчасово окупованих територій;
- звільнення сотень полонених, яких катують.
Повний ефір Романа Цимбалюка із Піонтковським: дивіться відео
Піонтковський: Мене бентежить цей сценарій
Однак 7, 8, 9 пунктом документа перераховані "хотілки" Путіна: особливий статус окупованих Донецької та Луганської областей, формула Штайнмаєра, вибори під контролем окупантів.
"Можливо, Козак погодиться з цим планом і запропонує чотирьом радниками підписати його як рекомендацію щодо майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ. Погодьтесь, що це дуже реальний варіант. Є готовий текст. Мене цей сценарій дуже бентежить", – додав російський публіцист.
Що відомо про майбутню зустріч
- Представники Офісу Президента повідомили, що нормандська зустріч відбудеться вже 26 січня.
- На ній повинні зустрітися політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.
- Для зустрічі обрали французьку столицю – Париж.
- Відомо, що від України поїхав очільник ОП Єрмак, від Росії – заступник голови адміністрації Путіна Козак, від Франції – радник президента Макрона Еммануель Бонн, від Німеччини – радник канцлера Шольца – Йенс Плетнер.
- Ініціаторами цієї зустрічі стали французький президент Еммануель Макрон разом із Німеччиною.