Вона трохи бентежить через спробу отримати результат, використовуючи війну як погрозу та шантаж. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Я приніс вам мир"

Він розповів, що вже завтра, 26 січня, відбудеться зустріч нормандської групи в Парижі. Там "старі друзі" Андрій Єрмак і Дмитро Козак вже обговорюють порядок денний.

Цілком ймовірний сценарій, що завтра (26 січня – 24 канал) ввечері або в четвер (27 січня – 24 канал) зранку з трапу літака "Париж – Київ" спуститься Єрмак, тримаючи в руці папірець: "Я приніс вам мир". Я вважаю це реальною загрозою,

– наголосив Піонтковський.

Він уважно прочитав так званий документ "10 кроків до миру", зниклий з поля зору, який починається дуже хорошими і правильними твердженнями – необхідність виконувати основні пункти мінських домовленостей:

припинення вогню;

виведення важкого озброєння;

допуск Організації з безпеки і співробітництва в Європі до всіх об'єктів, які її цікавлять на території тимчасово окупованих територій;

звільнення сотень полонених, яких катують.

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Піонтковський: Мене бентежить цей сценарій

Однак 7, 8, 9 пунктом документа перераховані "хотілки" Путіна: особливий статус окупованих Донецької та Луганської областей, формула Штайнмаєра, вибори під контролем окупантів.

"Можливо, Козак погодиться з цим планом і запропонує чотирьом радниками підписати його як рекомендацію щодо майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ. Погодьтесь, що це дуже реальний варіант. Є готовий текст. Мене цей сценарій дуже бентежить", – додав російський публіцист.

Що відомо про майбутню зустріч