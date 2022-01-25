Она немного смущает из-за попытки получить результат, используя войну как угрозу и шантаж. Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Я принес вам мир"

Он рассказал, что уже завтра, 26 января, состоится встреча нормандской группы в Париже. Там "старые друзья" Андрей Ермак и Дмитрий Козак уже обсуждают повестку дня.

Вполне вероятный сценарий, что завтра (26 января – 24 канал) вечером или в четверг (27 января – 24 канал) утром с трапа самолета "Париж – Киев" спустится Ермак, держа в руке бумажку: "Я принес вам мир". Я считаю это реальной угрозой,

– подчеркнул Пионтковский.

Он внимательно прочитал так называемый документ "10 шагов к миру", пропавший из поля зрения, который начинается очень хорошими и правильными утверждениями – необходимость выполнять основные пункты минских договоренностей:

прекращение огня;

вывод тяжелого вооружения;

допуск Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всем объектам, которые ее интересуют на территории временно оккупированных территорий;

освобождение сотен пленных, которых пытают.

Полный эфир Романа Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

Пионтковский: меня смущает этот сценарий

Однако 7, 8, 9 пунктом документа перечислены "хотелки" Путина: особый статус оккупированных Донецкой и Луганской областей, формула Штайнмайера, выборы под контролем оккупантов.

"Возможно, Козак согласится с этим планом и предложит четырем советниками подписать его как рекомендацию относительно будущей встречи министров иностранных дел. Согласитесь, что это очень реальный вариант. Меня этот сценарий очень смущает", – добавил российский публицист.

Что известно о предстоящей встрече