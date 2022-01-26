Ведь на государство-агрессора будут точно давить. Об этом в эфире на 24 канале рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Россия работает над признанием боевиков

По его словам, Россия активно работает над признанием так называемых "республик" на Востоке Украины. Они уже получили отчасти международное признание.

Для меня не вопрос, пойдет или не пойдет (на такой шаг – 24 канал). Для меня вопрос – когда. Я соглашаюсь, что это вопрос давления,

– подчеркнул Краев.

Он отметил, что соответствующий вопрос задают и на нормандском формате и на других переговорных площадках.

Путин ждет выгодный момент

Путин, как и в случае с политической оккупацией Беларуси, с реакцией на события в Казахстане, хочет выработать наиболее выгодный момент для стремительных действий, в частности для запуска "маховика".

Его привлекут не только на внутреннем уровне, но и для признания на международном уровне. К этому следует приобщить другие государства. Этот вопрос следует задать в ООН, в Парламентской ассамблее международных организаций. У меня остается вопрос, когда подойдет тот момент, когда нам нужно будет решать эту задачу. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

В то же время, оккупационные войска продолжают распространять агрессию, но Россия не признает это. Мол, их войска не зашли на территорию Украины, значит, Путин – "чистый" и "миротворец".

"Он (глава Кремля – ​​24 канал) может продолжать тему о том, что он не причастен к войне. И, к сожалению, может сейчас оставаться в тени", – добавил Краев.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Россия может признать боевиков