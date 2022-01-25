Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. За його словами, поки що режим Росії не визнає бойовиків в ОРДЛО, але є ймовірність змін у міжнародних перемовинах.
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За словами правозахисника, Кремль може визнати бойовиків для того, щоб відступити, щоб не показати слабкість росіянам.
Але вони вже показали слабкість у Казахстані. Якщо вони покажуть слабкість з Україною, то це буде цвях в труну вже самого Путіна.
План "Б" для Кремля
"Моє бачення – це (заяви щодо визнання бойовиків – 24 канал) просто спектакль для того, щоб тиснути на міжнародних партнерів", – сказав Павло Лисянський.
Він вважає, що загалом визнання терористичних угрупувань на окупованих територіях Донеччини та Луганщини – це план "Б" для Кремля.
"В регіонах самі росіяни не люблять цих бойовиків, Кремль це розуміє. Тому їхнє визнання і потім вже підтримка – якщо бойовики почнуть військові дії проти України і Європа отримає військовий конфлікт та біженців – це і є план "Б" для Кремля", – зазначив Лисянський.
Лисянський про ймовірне визнання Росією ОРДЛО: дивіться відео
Росія може визнати бойовиків: коротко
- Навіть попри докази контролю бойовиків на Донбасі Росією, офіційно Кремль не спішить визнавати їх.
- Проте 19 січня до Держдуми свій "законопроєкт" внесли комуністи, які попросили Путіна офіційно визнати проросійські угруповання бойовиків.
- Проте Держдума визнавати своїх бойовиків не поспішає, там вже назвали так званий проєкт закону "провокативним" та "невчасним".