Потік цинічних заяв з Хорватії

На цьому різкі заяви хорватського президента не закінчилися. Міланович сказав, що його країна повністю дистанціюється у разі нападу Росії на Україну.

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Ми не будемо мати з цим (російською агресією проти України – 24 канал) нічого спільного і не маємо нічого,

– наголосив президент.

Він зухвало додав, що Революція Гідності не була демократичною зміною влади, а, мовляв, "державним переворотом".

"Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", – сказав Міланович.

Різниця у поглядах з прем'єром

У грудні 2021 року хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович відвідав Київ. Він зазначив, що цей візит "зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але такі відносини жодним чином не спрямовані проти Росії". Водночас Міланович розкритикував очільника уряду та назвав його дії "чистим шарлатанством".

Зауважимо, у серпні 2021 року Пленкович виступив на першому саміті "Кримської платформи" й казав, що Хорватія вважає Крим українським. Говорив він, до речі, українською мовою.

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