Президент наголосив, що НАТО нарощує свою присутність. Водночас Хорватія з цим нічого не робитиме.

Зауважте Вгамувати Росію вже неможливо: кого Україні варто викреслити зі списку друзів

Якщо буде ескалація, ми відкличемо всіх, до останнього хорватського солдата. До України це не має ніякого відношення, але в політиці (президента США – 24 канал) Байдена я бачу непослідовність та небезпечну поведінку,

– заявив Міланович.

Міланович та критика прем'єра

Президент Хорватії розкритикував прем'єра країни Андрія Пленковича через його візит в Україну. Це сталося у грудні 2021 року. Тоді Міланович описав цей візит як "чисте шарлатанство".

Президент заявив, що глава уряду "втече до Брюсселя, якщо ситуація стане жорсткою".

Тим часом сам Пленкович наголосив, що "цей візит зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але ці відносини жодним чином не спрямовані проти Росії".

Зауважте! У серпні 2021 року Пленкович виступив на першому саміті "Кримської платформи". Там політик заявив, що Хорватія – непохитна у своєму твердженні: Крим – це Україна.

Троянський кінь Кремля: як Росія може у всіх під носом розмістити ядерні ракети: дивіться відео