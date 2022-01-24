Втім, не забігатимемо наперед, бо ми з вами точно не з тих, хто ділить шкіру ще не вбитого ведмедя. Тож, обговорімо те, що є насправді.

До теми Найбільша допомога з 2014 року: в Україну прибуло 90 тонн летальної зброї від США

Хто допомагає Україні на тлі агресії Росії

Україна вже отримала перші 90 тонн військової допомоги зі зброєю та боєприпасами для посилення обороноздатності країни. Ще одна партія, на 80 тонн, приземлилась в аеропорту "Бориспіль 23 січня". Усе це допомога від нашого головного союзника – США.

Також на тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну Литва, Естонія та Латвія висловили свою готовність поділитися з Україною зброєю.

Зокрема, мовиться про ракетні комплекси Javelin, зенітно-ракетні комплекси Stinger та гаубиці калібру 122 міліметри. Усе це – зброя американського виробництва, тому Держдеп США дозволив і країнам Балтії нею з Україною поділитися.

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Щоправда, аби остаточно узгодити її передачу, треба ще й дозвіл Німеччини, якого поки що (я сподіваюсь, поки що, враховуючи скандал, який розгорівся) немає.

Як Німеччина реагує на події в Україні

Голова ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах позбувся своєї посади, адже заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.

Ні, ну а на що ти ще сподіваєшся, коли заявляєш, що Крим ніколи не повернеться в склад України, яку не можна приймати до НАТО через окупацію частини її територій, а Володимир Путін взагалі "заслуговує" на повагу.

Згодом Шенбах про свої слова пошкодував і навіть назвав їх недоречними, а потім написав заяву і пішов у відставку.

При цьому його ніхто не зупиняв: ані міністр оборони Німеччини, ані генеральний інспектор Збройних сил. Хоча, як на мене, однієї відставки у цьому випадку замало.

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Втім, випадок Шенбаха не єдиний, коли Німеччина виступала на боці Росії та Путіна. Зокрема, країна не пустила у свій повітряний простір літаки, як везли Україні зброю.

Пізніше канцлер Олаф Шольц заявив, що санкції проти Росії матимуть наслідки й для Німеччини, тому треба добре подумати, перш ніж їх запроваджувати.



Олаф Шольц відреагував на ймовірні санкції щодо Росії / Фото Gettyb Images

Перед цим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності відключати Росію від міжнародної системи платежів SWIFT. От вам і підтримка, якщо що.

Однак з іншого боку, добре, що нас так завчасно попередили, аби не було жодних ілюзій щодо цього питання. Тепер розуміємо, що мінський формат, як і нормандський були приречені.

Втім, якщо США та Велика Британія усвідомили, що лише політико-дипломатичним шляхом вгамувати Росію вже неможливо, тому Україні необхідно дати вдосталь зброї, то у Німеччині почали відкривати "консерви" часів Холодної війни. А далі – більше.

Вслід за командувачем ВМС Німеччини за Росію заступився і прем'єр Баварії. На думку Маркуса Зьодера, ніхто не може хотіти війни у ​​Європі.

Він хоч і вважає, що територіальну цілісність та незалежність України треба поважати, однак висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Тому теж викреслюємо його зі списку друзів.

До теми "Москва – не ворог": слідом за командувачем ВМС Німеччини за Росію заступився прем’єр Баварії

Якою є позиція Білорусі

Про Олександра Лукашенка вам слід ще щось розповідати чи ви вже усе самі знаєте? Ну, про те, що самопроголошеному президенту Білорусі ввижається збільшення військових на українському кордоні, а тому він заявив про перекидання у відповідь "цілого контингенту".

При цьому він прикривався єдиним аргументом – "не ми перші почали". Я б хотіла сказати йому у відповідь, що й не ми, але боюсь, що саме нам доведеться це закінчити. Нам і НАТО.



Олександр Лукашенко зробив чергову абсурдну заяву / Фото Getty Images

Що передбачають плани "А" та "Б"

Альянс вже відправив винищувачі й кораблі у Східну Європу. Балтійське море патрулюють фрегати та винищувачі від Данії. Іспанія відправляє кораблі у допомогу до Військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Водночас Франція висловила готовність надіслати до Румунії контингент військ під командуванням НАТО, а Нідерланди направлять 2 винищувачі F-35 у Болгарію.

При цьому Корабель нідерландських Військово‑морських сил та кілька наземних підрозділів також приєднаються до Сил оперативного реагування НАТО. Усе це, як ви розумієте, план "А".

А от відповідно до плану "Б", країни почали або вже вивозити своїх дипломатів з України, або рекомендувати не їхати до нашої держави без потреби.

Хто закликав вивезти дипломатів

Першими були США, які дозволили дипломатам вирішувати самостійно: їхати чи ні. Натомість їхнім родинам наказали покинути територію України.

За ними почала відкликати своїх дипломатів з України й Велика Британія. Там зауважили, що хоч ситуація у Києві та областях за межами Донецька й Луганська в цілому спокійна, половина співробітників дипустанови повернеться на батьківщину.

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"Дуже стурбовані ситуацією" у Німеччині та Австрії, але евакуйовувати дипломатів вони поки не планують.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хоч безпека дипломатів для Німеччини є пріоритетною, але водночас важливою є й економічна стабілізація в Україні. Зокрема, це стосується можливого скорочення інвестицій через загрозу російського вторгнення.

Якщо говорити про австрійських дипломатів, то вони заявили, що план евакуації на всякий випадок розробили, але до його реалізації ще не приступили.

Про ймовірний зв'язок російських спецслужб з багатьма колишніми українськими політиками – дивіться у повному випуску програми "Такі справи".