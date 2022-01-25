Президент подчеркнул, что НАТО наращивает свое присутствие. В то же время Хорватия с этим ничего не будет делать.

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Если будет эскалация, мы отзовем всех, до последнего хорватского солдата. К Украине это не имеет никакого отношения, но в политике (президента США – 24 канал) Байдена я вижу непоследовательность и опасное поведение,

–заявил Миланович.

Миланович и критика премьера

Президент Хорватии раскритиковал премьера страны Андрея Пленковича из-за его визита в Украину. Это произошло в декабре 2021 года. Тогда Миланович описал этот визит как "чистое шарлатанство".

Президент заявил, что глава правительства "сбежит в Брюссель, если ситуация станет жесткой".

Между тем сам Пленкович подчеркнул, что "этот визит укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России".

Заметьте! В августе 2021 года Пленкович выступил на первом саммите "Крымской платформы". Там политик заявил, что Хорватия – непреклонна в своем утверждении: Крым – это Украина.

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