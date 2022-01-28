Об этом в эфире 24 канала заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, следует и дальше двигаться вперед.

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Стефанишина: Используют один аргумент

По мнению Стефанишиной, вступление Украины в НАТО возможно по разным сценариям. Ни один из сценариев не будет простым. "Это историческая формула, составляющаяся для каждой страны, которая становится членом НАТО, ЕС или 2 объединений сразу", – добавила она.

В НАТО 30 столиц, и когда мы говорим с каждой по поводу членства Украины в НАТО, подавляющее большинство скептических стран использует один аргумент – никто не хочет раздражать Владимира Путина,

– подчеркнула вице-премьер-министр.

Мол, члены НАТО хотят раздражать не Россию, а именно главу Кремля. "Мы не можем принять решение (о вступлении Украины в НАТО – 24 канал), потому что раздражаем Путина. Собственно, тогда мы не сможем вас защитить по 5 статье", – предположила Стефанишина аргументы государств-союзниц Североатлантического альянса.

Полное интервью со Стефанишиной: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: последние заявления