Президент отметил, что очень важно предоставлять оружие и помогать тогда, когда есть потребность. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных СМИ, который состоялся в пятницу, 28 января.

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Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, немецкому народу, чтобы вы чувствовали то же, что чувствуем мы. Чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю такого, что происходит у нас. Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем,

– сказал Владимир Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Германии во время движения в ЕС и НАТО.

"Есть другое направление, где от Германии многое зависит. Это и консолидация в Североатлантическом Альянсе по поддержке Украины, и относительно видения не на словах, а реально, в конкретных действиях, относительно будущего членства Украины в Евросоюзе. Именно вы (Германия – 24 канал) имеете влияние на эти государства. И поэтому мы ждеи, что вы нам поможете в таких направлениях", – добавил глава государства.

Обратите внимание! На фоне угрозы вторжения России Анналена Бербок заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

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