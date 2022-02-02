Как рассказал министр иностранных дел Украины, Россия очень хочет такого особого статуса, но его не будет.

Важно Этого не сделают, – правозащитник предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков

Кулеба подчеркнул, что ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения.

Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет,

– заявил Кулеба.

По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений.

"Но минские соглашения начинаются с безопасности. Политическая часть там стоит только на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", – добавил министр.

Почему Россия настаивает на особом статусе Донбасса

Ранее российский переговорщик в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

В конце прошлого года Украина в очередной раз продлила закон об особом статусе. Однако он с 2014 года так и не вступил в силу, поскольку законодательство Украины может действовать только на подконтрольных Киеву территориях.

Документ предусматривает:

амнистию "участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей",

широкие права для русского языка, в том числе в СМИ, органах власти и так далее.

Российская сторона настаивает, чтобы Киев обсуждал особый статус с оккупантами в Донецке и Луганске, а также закрепил его в украинской Конституции.