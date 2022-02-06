Развитие ВСУ набирает все большие обороты. Об изменениях рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Нужно понимать, что фактически государство обратило внимание на ВСУ только тогда, когда началась война. До 2014 года мы имели полную руину", – подчеркнула Маляр.

Движение изменений в ВСУ набирает обороты

По ее словам, быстро и восстановить личный состав, и заинтересовать людей, и найти механизм, каким должен быть престижный работодатель, очень сложно. Однако пока есть не только политическая воля.

Часть реформ уже написали, часть – приняли, часть – уже начали реализовывать. Движение перемен, которое набирает обороты, беспрецедентно в ВСУ,

– заметила Маляр.

Она отметила, что знает о тех проблемах, о которых указали аналитики фонда "Возвращайся живым". Министерство обороны сотрудничает с этой организацией.

Справка. Согласно данным одного из крупнейших фондов "Возвращайся живым", который помогает нашим защитникам, 65% украинских военных освобождаются после своего первого контракта, ведь имеют большие возможности трудоустройства на гражданском рынке труда. Основные причины кадровых изменений в армии – отношение со стороны армейской системы, качество менеджмента, лидерство и возможность карьерного роста.

"Нечего отрицать. Со всеми освещенными проблемами мы сегодня работаем. Очень хорошо об этом знаем и ни в коем случае не скрываем", – добавила заместитель главы Министерства обороны.

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Полное интервью с Анной Маляр: смотрите видео

Вооруженные силы Украины: последние новости

Еще 4 февраля стало известно о проведении оперативного сбора Вооруженными силами Украины. В нем приняли участие представители ВС Великобритании.

ВСУ регулярно проводят учения, чтобы оттренировать свои навыки. В 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного военные, например, осваивали американский "истребитель бункеров".

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что численность украинской армии составляет 261 тысячу человек.

За один год наше государство поднялось на 3 строчки в рейтинге сильнейших армий мира. Мы возглавили 22 место между Тайванем и Канадой.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что из-за войны произошли изменения в украинской армии. По его словам, пройдя сложный путь развития, сейчас наше государство является одним из ведущих в военной отрасли.

Согласно опросу, у украинцев, по сравнению с 2021 годом, доверие к армии выросло на 6%. ВСУ теперь доверяют 72% наших граждан.

Украина поднялась в рейтинге / инфографика 24 канала