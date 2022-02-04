Водночас до проведення оперативного збору запросили представників держав-членів Північноатлантичного альянсу, а саме – збройних сил Великої Британії.

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Метою заходу, як зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв, є:

підтримання індивідуальних спроможностей,

формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час під час ведення операції Сил оборони.

Система військового управління має забезпечувати ефективне та безперервне управління військами, а також оперативне реагування на виклики й загрози в сучасному безпековому середовищі у мирний час, під час особливого періоду та за умов введення воєнного стану,

– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Лекторами стали:

представники Корпусу швидкого реагування НАТО бригадний генерал Метью Джон Бірч і полковник Рой Натараян,

представник операції "Орбітал" майор Вільям Росс.

За результатами проведених заходів оперативної підготовки будуть сформовані дієві пропозиції щодо узгодження й імплементації процесів та форматів планування й управління, прийнятих у державах-членах НАТО, у подальшій діяльності Командування об'єднаних сил ЗС України.



Об'єднані сили ЗСУ проводять оперативний збір / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ



Лекторами стали військові НАТО / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ

Повний текст публікації Командування об'єднаних сил ЗСУ:

Під керівництвом командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проводиться оперативний збір з керівним складом Командування із залученням представників органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки.

Як повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, метою цього заходу є підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угруповань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони.

Варто зазначити, що одразу по завершенню оперативного збору з особовим складом Командування об'єднаних сил ЗС України, представниками інших органів військового управління та інших складових сектору оборони та безпеки буде проведено навчання з питань оборонної тематики. Разом переможемо!