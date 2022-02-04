В то же время, к проведению оперативного сбора пригласили представителей государств-членов Североатлантического альянса, а именно – вооруженных сил Великобритании.

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Целью мероприятия, как отметил генерал-лейтенант Сергей Наев, было:

поддержание индивидуальных возможностей,

формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время ведения операций Сил обороны.

Система военного управления должна обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками, а также оперативное реагирование на вызовы и угрозы в современной среде безопасности в мирное время, во время особого периода и в условиях введения военного состояния,

– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Лекторами стали:

представители Корпуса быстрого реагирования НАТО бригадный генерал Мэтью Джон Бирч и полковник Рой Натараян,

представитель операции "Орбитал" майор Уильям Росс.

По результатам проведенных мероприятий оперативной подготовки будут сформированы действенные предложения по согласованию и имплементации процессов и форматов планирования и управления, принятых в государствах-членах НАТО, в дальнейшей деятельности Командования объединенных сил ВС Украины.



Объединенные силы ВСУ проводят оперативный сбор / Фото Командование объединенных сил ВСУ



Лекторами стали военные НАТО / Фото Командование объединенных сил ВСУ

Полный текст публикации Командования объединенных сил ВСУ:

Под руководством командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проводится оперативный сбор с руководящим составом Командования с привлечением представителей органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности.

Как сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, цель этого мероприятия – поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны.

Следует отметить, что сразу после завершения оперативного сбора с личным составом Командование объединенных сил ВС Украины, представителями других органов военного управления и других составляющих сектора обороны и безопасности будет проведено обучение по вопросам оборонной тематики. Вместе победим!