Такое мнение высказал в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он считает, что сейчас Украина "пожинает лавры на международной арене".

К теме "До 2014 года мы имели руины": в Минобороны рассказали об изменениях в ВСУ

Как отметил Цимбалюк, поддержка от партнеров – это заслуга всех. В частности, президента и главы Министерства иностранных дел. Сложилась такая ситуация, что сейчас поддерживать Украину – модно для других стран.

Цимбалюк: Российская пропаганда плачет

"Считайте, что один дедушка из бункера (Владимир Путин – 24 канал) закрыл люк и плачет. Он думает, как Украине отомстить, а такой опции нет", – сказал журналист.

Даже российская пропаганда расстроилась. Они пришли к выводу, что нет опции: "Взять Киев". Нет такой возможности. Они спорят, мол, кто в этом виноват,

– отметил Цимбалюк.

По его словам, россияне безумно боятся момента, когда Украина будет в НАТО.

К слову. Пропагандисты прибегают к дерзким заявлениям. В частности, Антон Красовский заявил, что россияне "сожгут всех украинцев на Крещатике".

Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео

Кто поддерживает Украину: последние новости



Какие страны помогают Украине / Инфографика 24 канала