Такое мнение высказал в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он считает, что сейчас Украина "пожинает лавры на международной арене".
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Как отметил Цимбалюк, поддержка от партнеров – это заслуга всех. В частности, президента и главы Министерства иностранных дел. Сложилась такая ситуация, что сейчас поддерживать Украину – модно для других стран.
Цимбалюк: Российская пропаганда плачет
"Считайте, что один дедушка из бункера (Владимир Путин – 24 канал) закрыл люк и плачет. Он думает, как Украине отомстить, а такой опции нет", – сказал журналист.
Даже российская пропаганда расстроилась. Они пришли к выводу, что нет опции: "Взять Киев". Нет такой возможности. Они спорят, мол, кто в этом виноват,
– отметил Цимбалюк.
По его словам, россияне безумно боятся момента, когда Украина будет в НАТО.
Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео
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