Раніше про те, що під час годинного спілкування прозвучало таке запрошення, повідомили американські ЗМІ. Підтвердили цю інформацію і в Офісі Президента.

Важливо Київ та інші міста під захистом, – у Зеленського розповіли подробиці розмови із Байденом

Візит Байдена був би потужним сигналом

Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації,

– сказав Зеленський Байдену.

Під час розмови президенти обмінялись своїми думками щодо безпекової ситуації в Україні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розуміє всі ризики та готова до будь-якого розвитку подій.

Президент України подякував главі Білого дому

Президент України подякував за підтримку голові Білого дому. Також Зеленський наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні. Київ, додав глава держави, готовий обговорювати їх у будь-яких форматах.

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Що відомо про розмову Байдена та Зеленського:

Перемовини глав України і США тривали близько години. До слова, напередодні Байден розмовляв з главою Кремля Володимиром Путіним.

Головною була тема російської агресії, також обговорили економіку, безпеку та санкції.

Під час розмови Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро – під надійним захистом. Водночас, держава розуміє ризики на тлі російської агресії та готова їм протистояти.

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