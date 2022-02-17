Политики также снова заверили Украину в полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Но и подчеркнули, что для разрешения украинско-российского кризиса нужно выполнять минские договоренности.

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США и Германия призвали к выполнению минских соглашений

16 февраля состоялся телефонный разговор главы Белого дома Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Стороны обратили внимание на то, что:

Риск новой военной агрессии России против Украины не исчез.

Конструктивный диалог по безопасности Европы следует продолжить.

А минские соглашения нужно выполнять, чему способствовать должен и прогресс в нормандском формате.

Однако политики понимают, что тут вопрос не в Украине, а в России.

Ключ к конструктивному диалогу по европейской безопасности и прогресса на Востоке Украины лежит в Москве,

– говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Гебештрайта.

По его же словам, союзники также пока не зафиксировали значительного отвода российских войск от украинских границ.

Напомним: Олаф Шольц был в Киеве 14 февраля, а на следующий день посетил Москву. Канцлер Германии заверил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ТКГ начать обсуждать статус Донбасса.

Также с тоит напомнить, что вечером 15 февраля президент США Джо Байден выступил по поводу угрозы нападения России на Украину.

Среди прочего он заявил, что американцы не будут воевать в Украине, но оружие нам будут поставлять.

А вот Россия потерпит колоссальные потери, если решится на полномасштабное вторжение.