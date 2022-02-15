Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает 24 канал. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Это будет война, где мы будем участвовать по собственному выбору, – США о возможном нападении России

Байден: мир счел бы позором такие действия России

По его словам, Соединенные Штаты Америки и партнеры решительно настроены и готовы отвечать.

Стратегические потери для России также будут чрезвычайно большими. Я думаю, все международное сообщество сочло бы позором такие действия России, если бы она выбрала путь ненужной разрухи и жертв,

– подчеркнул Байден.

Он считает, что это была бы та рана, которую Россия нанесла бы сама себе.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ! США объединены с партнерами как никогда США, как заметил американский лидер, четко понимают, что сегодня происходит. "Мы объединены с нашими союзниками и партнерами как никогда. Источником нашей невероятной решимости и силы являются наши демократические принципы и ценности, которые мы разделяем. Дело не только в Украине и России, дело во всем, во что мы верим", – добавил он. Обращение Байдена относительно ситуации вокруг Украины: смотрите видео

Эскалация агрессии России против Украины: последняя информация

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. За 15 февраля они 4 раза "обложили" плотным огнем позиции украинцев.

Пророссийские боевики активно используют преимущественно ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А также – беспилотники российской армии.

По сообщению американских СМИ, Россия выдвинула на огневые позиции вблизи границ Украины артиллерию и ракетные установки.

В Госдепартаменте США заявили, что у Путина сейчас нет окончательного решения о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что причин для паники пока нет. Ведь Россия просто пытается дестабилизировать наше государство.

К теме – Блог Артема Овдиенко: смотрите видео