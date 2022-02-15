Якщо це станеться, то на державу-агресорку чекає відповідь. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє 24 канал.
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Байден: Світ визнав би ганьбою такі дії Росії
За його словами, Сполучені Штати Америки та партнери рішуче налаштовані і готові відповідати.
Стратегічні втрати для Росії також будуть надзвичайно великими. Я думаю, вся міжнародна спільнота визнала б ганьбою такі дії Росії, якби вона вибрала шлях непотрібної розрухи і жертв,
– наголосив Байден.
Він вважає, що це було б та рана, яку Росія нанесла б сама собі.
США об'єднані із партнерами як ніколи
США, як зауважив американський лідер, чітко розуміють, що сьогодні відбувається. "Ми об'єднані з нашими союзниками і партнерами як ніколи.
Джерелом нашої неймовірної рішучості і сили є наші демократичні принципи і цінності, які ми розділяємо. Річ не тільки про Україну й Росію, річ про все, у що ми віримо", – додав він.
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