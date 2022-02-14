Деталі звернення Зеленського до громадян

Президент закликав українців зберігати спокій. Адже Росія зараз прагне посіяти паніку, щоб дестабілізувати нашу державу.

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Політик наголосив, що дату нового вторгнення агресора Україні називають вже не вперше. Росія систематично стягує свої війська до кордонів, обмежує постачання газу, намагається диктувати зовнішній курс та сіяти паніку через ЗМІ. Однак зараз Україна – сильна як ніколи.

Це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ. 2 роки тому ми, як і весь світ, розгублено дивилися в очі пандемії, але згуртувалися та чіткими кроками її практично перемогли,

– заявив президент.

Україна знає все про ворожу армію біля кордонів

Він зазначив, що на відмінну від пандемії зараз українці знають, що їм робити. "Ми впевненні в собі і розуміємо всі ризики", – наголосив політик. Зеленський запевнив, що Збройні сили України знають:

де саме біля кордону розташована російська армія,

її чисельність,

оснащення,

плани.

Президент вкотре зазначив, що наша армія вміє реагувати на будь-яку загрозу.

Україна прагне миру й усі питання хоче вирішувати виключно шляхом переговорів. Навіть окуповані Донбас та Крим, за словами президента, ми повернемо дипломатією.

Уряд не залишить жодну галузь без підтримки

Зеленський зазначив, що уряд сформував достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему. Жодну галузь, яка потребуватиме допомоги, не залишать без уваги. Підтвердженням цього політик назвав фінансові гарантії уряду у відповідь на ситуацію з відмовою компаній страхувати літаки.

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Президент закликав олігархів повернутися в Україну

Зеленський зазначив, що зараз українці проходять "тест на громадянина". Олігархи, які покинули Батьківщину, вже його провалили. Вони отримали свої статки завдяки Україні, тому зараз повинні повернутися й бути з народом.

Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи,

– сказав політик.

Із закликом повернутися до роботи Зеленський звернувся й до нардепів, які зараз перебувають за кордоном. Адже захищати Україну – це їхній прямий обов'язок. Президент дав парламентарям 24 години для того, щоб приїхати до Києва.

16 лютого стане Днем єднання

У відповідь на погрози про те, що Росія нападе на Україну 16 лютого, Зеленський вирішив оголосити цей день Днем єднання. Відповідний указ президент вже підписав.

"У цей день ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Ми хочемо свободи й готові її виборювати", – запевнив глава держави.

До речі, цьогорічний День всіх закоханих Зеленський назвав "Днем закоханих в Україну". Він зазначив, що зараз нам може здаватися, що навкруги темрява, однак "завтра знову вийде сонце над нашим мирним небом". Своє звернення політик завершив закликом: "Любіть Україну".

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