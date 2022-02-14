Інформаційний простір України та світу наповнений тривожними новинами про можливе вторгнення Росії. Останню інформацію щодо цього читайте у матеріалі 24 каналу.

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Україна не відмовиться від членства в НАТО, щоб запобігти війні

Джерело: 24 канал

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю іноземним ЗМІ припустив, що Київ може відмовитися від курсу в НАТО, якщо це допоможе уникнути війни. Утім дипломат зазначив, що прагнення стати членом Альянсу прописане в Конституції, тому Україна навряд чи погодиться на це.

Згодом у МЗС пояснили, що фразу Пристайка вирвали з контексту. В Офісі Президента зазначили, що курс в НАТО є безумовним пріоритетом для нашої держави, а спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що ніякі зміни до Конституції щодо членства в Альянсі не обговорюють.

Зауважимо, що в Росії цій фразі посла вже встигли порадіти. Там цинічно заявили, що відмова від НАТО стала б "кроком на шляху до відповіді на стурбованість Росії".

Росія назвала запит України про військові навчання "неприйнятним"

Джерело: твітер Рікарда Юзвяка

Україна, посилаючись на Віденський документ, зобов'язала Росію надати повну інформацію про свої військові навчання біля наших кордонів. У Кремля було 48 годин, аби відповісти, однак там цього не зробили.

Журналіст Рікард Юзвяк опублікував пояснення Росії. Так, держава-агресорка назвала запит України "неприйнятним". Мовляв, Росія не веде жодної незвичайної військової діяльності на своїй території.

Зверніть увагу! Згідно з Віденським документом, держави мають повідомляти партнерів про війська, розташовані на своїй території, а також консультувати про незвичайну військову діяльність. Через те, що Росія проігнорувала своє зобов'язання, Україна ініціює зустріч з усіма країнами-членами Віденського документа.

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У Києві розробили план евакуації населення

Джерело: 24 канал

Влада Києва розробила план евакуації населення на випадок загострення ситуації. Він передбачає розташування збірних пунктів, транспорту та місця для розміщення населення. Мер столиці Віталій Кличко інформував про створення комісій з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі.

Загалом до Фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ. Вони є на об'єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту працівників. Ще майже 4,5 тисячі споруд мають подвійне користування. Мовиться про підземні паркінги та переходи, заглиблені станції метро, підвали та напівпідвали. У разі небезпечної ситуації там можуть сховатися люди.

У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарчої діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню,

– пояснив Кличко.

За картою укриттів у Києві можна ознайомитися – тут.

У Росії підтримали 2 проєкти постанови про визнання бойовиків

Джерело: ТАСС

Профільний комітет російської Держдуми підтримав одразу 2 проєкти постанови про визнання фейкових республік бойовиків на Донбасі. За кожен документ проголосувало по 3 особи, тепер постанови відправлять у Раду Думи.

Різниця між документами

Перший проєкт постанови передбачає негайну передачу звернення до Володимира Путіна після того, як його схвалить Рада. Авторами є російські комуністи.

звернення до Володимира Путіна після того, як його схвалить Рада. Авторами є російські комуністи. Другий – спершу звернення мають вивчити у МЗС, міноборони та інших російських відомствах, а лиш після цього відправити Путін. Автори – депутати від "Єдиної Росії".

Turkish Airlines дозволила повернути куплені квитки в Україну

Джерело: Turkish Airlines

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила пасажирам, які купили квитки в Україну, безкоштовно обміняти їх або ж повернути. Мовиться про рейси до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва з ​​13 по 28 лютого 2022 року. Таке рішення схвалили саме через можливе вторгнення Росії.

Найновіші новини про російську загрозу:

Японія оголосила про загрозу безпеці найвищого рівня й закликала своїх дипломатів негайно повернутися з України на батьківщину. Працювати у дипустанові залишаться менше ніж 10 осіб.

Греція скоротила кількість працівників свого посольства у Києві, водночас штаб представництва в Маріуполі посилять.

МЗС Росії цинічно закликало своїх громадян в Україні "стежити за ситуацією", бо, мовляв "можливі провокації.

Держприкордонслужба спростувала чутки про те, що Київ заборонив росіянам призовного віку в'їжджати в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ, щоб знизити напругу. У цей час держави-члени проводитимуть консультації, аби закликати Росію до діалогу.

На тлі російської загрози в Україну прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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