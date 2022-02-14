Держава-агресорка прокоментувала, чому не відповіла на запит української сторони про скупчення військ поблизу кордону. Відповідну реакцію у мережі оприлюднив журналіст Рікард Юзвяк.
Читайте також Кремль не відповів на запит про військові навчання: Україна протягом 48 годин вимагає зустрічі
Москва назвала український запит неприйнятним
У ній (відповіді – 24 канал) йдеться, що Росія не веде жодної незвичайної військової діяльності на своїй території, а запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним,
– зазначив журналіст.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Кремль протягом 48 годин не відповів на запитання України про військові навчання на кордоні.
Запит Києва до Москви про російські війська: що відомо
- Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів 11 лютого. Кремль мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.
- У держави-агресорки просили надати інформацію щодо дати завершення військової діяльності; найменувань, підпорядкованості та кількості військових формувань; типів озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.
- Час на відповідь закінчився 13 лютого, о 14:59 за Києвом. Москва ніяк не відреагувала на запит.
- У зв'язку з цим Київ ініціює зустріч з країною-агресоркою та всіма державами-учасницями Віденського документа.
Зверніть увагу – Зеленський про "вторгнення Росії наступного тижня": дивіться відео
Текст допису Рікарда Юзвяка:
Росія відповіла. У ній сказано, що на своїй території країна не веде жодної незвичайної військової діяльності й що запит України згідно з Віденським документом ОБСЄ є неприйнятним.