Новину повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що метою зустрічі буде обговорити посилення і переміщення російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму.

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Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць,

– наголосив Кулеба.

Україна вимагала пояснень

Ще 11 лютого Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів.

Відповідно до положень Віденського документа, країна-окупантка мала надати інформацію про свої війська біля кордонів з Україною та на території тимчасово окупованого Криму.

Росія мала надати таку інформацію:

дату завершення військової діяльності;

найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань;

типи озброєнь та військової техніки, які взяли участь у навчаннях.

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