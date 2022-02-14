Государство-агрессор прокомментировало, почему не ответило на запрос украинской стороны о скоплении войск вблизи границы. Ответную реакцию в сети обнародовал журналист Рикард Йозвяк.

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Москва назвала украинский запрос неприемлемым

В нем (ответе – 24 канал) говорится, что Россия не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории, а запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым,

– отметил журналист.

Напомним, накануне стало известно, что Кремль в течение 48 часов не ответил на вопрос Украины о военных учениях на границе.

Запрос Киева в Москву о российских войсках: что известно

Украина обратилась в Россию с требованием объяснить военные учения возле украинских границ 11 февраля. Кремль должен предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

У государства-агрессора просили предоставить информацию о дате завершения военной деятельности; наименованиях, подчиненности и количестве военных формирований; типах вооружений и военной техники, что участвует в учениях.

Время на ответ истекло 13 февраля, в 14:59 по Киеву. Москва никак не отреагировала на запрос.

В связи с этим Киев инициирует встречу со страной-агрессором и всеми государствами-участниками Венского документа.

Справка. Венский документ – международное соглашение государств-участников ОБСЕ для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Его положения предусматривают ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников, сообщения военного характера для уменьшения риска, консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах и ​​т.д.

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Текст сообщения Рикарда Йозвяка:

Россия ответила. В ней сказано, что на своей территории страна не ведет никакой необычной военной деятельности и что запрос Украины согласно Венскому документу ОБСЕ является неприемлемым.