Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 14 лютого зустрівся з дипломатами країн Євросоюзу. Темою обговорення була безпекова ситуація біля наших кордонів.

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Дипломати залишаться у столиці

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас наголосив на тому, що ЄС повністю підтримує Україну. Особливо у час економічного, військового та психологічного тиску з боку Кремля.

Дипломат наголосив, що посольства усіх країн-членів Європейського Союзу залишаться у Києві.

У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС,

– наголосив Маасікас.



Дмитро Кулеба на зустрічі з послами країн Євросоюзу / Фото з твітеру Матті Маасікаса

Деякі країни перевозять свої посольства

На тлі загрози, яку створює Росія, низка країн вирішила вивезти сім'ї своїх дипломатів на батьківщину. Однак дипломатичні місії продовжують свою роботу.

Водночас Австралія, Канада та США переводять до Львова свої посольства з української столиці, при цьому зменшуючи кількість представників в Україні. Німеччина вирішила перевезти до Львова консульство з Дніпра. Також про готовність перевезти своїх дипломатів на захід України говорять і в Ізраїлі.

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Текст допису Матті Маасікаса

Дякую Дмитру Кулебі зустрічі з послами країн-членів ЄС сьогодні вдень. Повна підтримка України в цій ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС.