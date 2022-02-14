Зміст санкцій не розкривають

Про це заявила представниця Єврокомісії Дана Спінант. Деталей обмежень вона не розкрила, пояснивши, що публічно їх ніколи не обговорюють.

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За словами політикині, підготовка пакету санкцій дуже просунулась, і вона координується з союзниками.

"Другий розділ нашої роботи (на тлі напруги у відносинах з Росією – 24 канал), крім пакета санкцій, – це підготовчі заходи. Ми працювали над серією заходів, що стосуються різних аспектів, які можуть виникнути у разі ескалації ситуації. Міграція та біженці є одним із розділів цієї підготовки,

– зазначила Спінант.

На уточнювальне питання журналістів, чи допомагатиме ЄС країнам-членам, які приймуть українських біженців, політикиня відповіла, що Союз перебуває у тісній співпраці державами, щоб надати їм будь-якої миті оперативну допомогу.

Раніше у ЄС казали, що не розглядають сценарій з біженцями

Минулого тижня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловлював іншу думку. Він казав, що у ЄС не розглядають сценарій, за яким у разі російської агресії країни-члени ЄС зіткнуться з потоком біженців з України. Політик зазначав, що розуміє заклики Києва не сіяти паніку.

Які країни готові прийняти біженців з України

Польща,

Румунія,

Латвія,

Литва,

Естонія.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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