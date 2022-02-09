Про це глава дипломатії Європейського Союзу повідомив під час дискусії у рамках "Бесід Жана Монне" під егідою посольства Франції та Атлантичної ради, яка відбулася у Вашингтоні.

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Таким чином Жозеп Боррель відповів на запитання, що ЄС планує робити, якщо в Україні повториться сценарій колишньої Югославії, коли з країни внаслідок війни виїхали 10% населення.

Ви прораховуєте найгірший сценарій. Але українці – це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи – вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій,

– сказав він.

"Я б сказав, що більше репетуватиме: "О боже, мільйони українців прийдуть!", – тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань", – продовжив дипломат.

Заклики Києва – зрозумілі

Жозеп Боррель зауважив, що заклики з боку Києва щодо нерозповсюдження паніки – зрозумілі.

Вони не кажуть нам, щоб ми не хвилювалися. Вони кажуть – будьте занепокоєні, але намагайтеся контролювати ваші наративи. Тому що ці наративи завдають їм фінансової шкоди. Абсолютно нормально, що українці занепокоєні фінансовими наслідками навіть не війни, а лише цих розмов про війну. Страждають фінансово. Капітал – така річ, що зникає дуже швидко,

– додав посадовець.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Війська Росії поблизу України

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Росія досі не почала відведення своїх військ від кордону України. Однак агресор останнім часом і не перекидає туди додаткові сили.

У Білому домі запевняють, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону танками та військами.

У міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки, тим часом кажуть, що не мають точних даних про наступ на Україну, бо "важко вгадати, що в голові у Путіна".

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