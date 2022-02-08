Про це Боррель повідомив під час виступу у Вашингтоні. Головний дипломат вважає, що зараз – найбільш ключовий момент з часів завершення холодної війни.

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Боррель не вважає, що почнеться повномасштабна війна

Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, на подобу до Другої світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му,

– наголосив Боррель.

Верховний представник ЄС зазначив, що попри загрозу, він не думає, що будуть "класичні" бойові дії – з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Боррель припускає, що, збільшивши концентрацію військ на кордоні, Москва хотіла перевірити міцність та злагодженість дій НАТО та готовність до жорсткої реакції.

Росія може поставити "свій чобіт на українську землю", – Боррель

Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібервійна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу,

– додав Боррель.

Зверніть увагу! Головний європейський дипломат запевнив, що країни НАТО та партнери солідарні у своїй позиції і готові жорстко реагувати на агресію.

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Євросоюз про загрозу вторгнення Росії в Україні: коротко

Президент Володимир Зеленський 5 лютого поспілкувався телефоном з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Політики поспілкувались щодо ескалації, яка загрожує зі сторони Росії, в межах усіх наявних форматів.

Мішель запевнив, що у Європі докладають всіх можливих зусиль задля збереження миру.

У Євросоюзі підготували пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну.

Вони передбачатимуть обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки.

Тим часом президент Франції відвідав Україну вперше за 24 роки: більше у відео