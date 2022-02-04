Санкції включають обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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Пакет санкцій "вже на столі"
Обмеження стосуватимуться і "Північного потоку-2". За словами президентки, його запуск залежатиме "від поведінки Росії".
Крім того, обмеження можуть серйозно зачепити близьке оточення Путіна й олігархів.
Зауважимо, ще раніше ЗМІ писали, що Єврокомісія цього тижня завершить роботу над пакетом можливих санкцій проти Росії. Під час їх підготовки ЄС консультувалась з окремими країнами-членами та співпрацювала із США. Делегація з Європи навіть їздила до Вашингтона, аби узгодити деталі.
До речі, обмеження також анонсувала й Велика Британія. Там уточнили, що санкції зачеплять російських олігархів і ключових прихильників Путіна.
Коли накладуть санкції
- Обмеження підготували на випадок, якщо Росія наважиться на вторгнення в Україну.
- Хоча президент Володимир Зеленський закликав партнерів не чекати ескалації, а вводити санкції вже. За його словами, в іншому випадку може бути повномасштабна війна.
- Спочатку Захід відкидав такі пропозиції. Щоправда, у лютому ЗМІ писали, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Москва вже давно "заробила" на санкції. Однак для їх запровадження в ЄС та США нема політичної волі.
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