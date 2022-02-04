Санкції включають обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Пакет санкцій "вже на столі"

Обмеження стосуватимуться і "Північного потоку-2". За словами президентки, його запуск залежатиме "від поведінки Росії".

Крім того, обмеження можуть серйозно зачепити близьке оточення Путіна й олігархів.

Зауважимо, ще раніше ЗМІ писали, що Єврокомісія цього тижня завершить роботу над пакетом можливих санкцій проти Росії. Під час їх підготовки ЄС консультувалась з окремими країнами-членами та співпрацювала із США. Делегація з Європи навіть їздила до Вашингтона, аби узгодити деталі.

До речі, обмеження також анонсувала й Велика Британія. Там уточнили, що санкції зачеплять російських олігархів і ключових прихильників Путіна.

Коли накладуть санкції

Обмеження підготували на випадок, якщо Росія наважиться на вторгнення в Україну.

Хоча президент Володимир Зеленський закликав партнерів не чекати ескалації, а вводити санкції вже. За його словами, в іншому випадку може бути повномасштабна війна.

Спочатку Захід відкидав такі пропозиції. Щоправда, у лютому ЗМІ писали, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Москва вже давно "заробила" на санкції. Однак для їх запровадження в ЄС та США нема політичної волі.

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