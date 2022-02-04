Санкции включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности техники. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

К теме Нет политической воли, – МИД об отказе США и ЕС от превентивных санкций против России

Пакет санкций "уже на столе"

Ограничения коснутся и "Северного потока-2". По словам президента, его запуск будет зависеть "от поведения России".

Кроме того, ограничения могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов.

Заметим, ранее СМИ писали, что Еврокомиссия на этой неделе завершит работу над пакетом возможных санкций против России. Во время подготовки ЕС консультировалась с отдельными странами-членами и сотрудничала с США. Делегация из Европы даже ездила в Вашингтон, чтобы согласовать детали.

Кстати, ограничения также анонсировала и Великобритания. Там уточнили, что санкции коснутся российских олигархов и ключевых сторонников Путина.

Когда наложат санкции

Ограничения подготовили на случай, если Россия решится на вторжение в Украину.

Хотя президент Владимир Зеленский призвал партнеров не ждать эскалации, а уже вводить санкции. По его словам, в противном случае может быть полномасштабная война.

Сначала Запад отвергал такие предложения. Правда, в феврале СМИ писали, что Сенат США готовит законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Москва уже давно "заработала" на санкции. Однако для их введения в ЕС и США нет политической воли.

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