Санкции включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности техники. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
К теме Нет политической воли, – МИД об отказе США и ЕС от превентивных санкций против России
Пакет санкций "уже на столе"
Ограничения коснутся и "Северного потока-2". По словам президента, его запуск будет зависеть "от поведения России".
Кроме того, ограничения могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов.
Заметим, ранее СМИ писали, что Еврокомиссия на этой неделе завершит работу над пакетом возможных санкций против России. Во время подготовки ЕС консультировалась с отдельными странами-членами и сотрудничала с США. Делегация из Европы даже ездила в Вашингтон, чтобы согласовать детали.
Кстати, ограничения также анонсировала и Великобритания. Там уточнили, что санкции коснутся российских олигархов и ключевых сторонников Путина.
Когда наложат санкции
- Ограничения подготовили на случай, если Россия решится на вторжение в Украину.
- Хотя президент Владимир Зеленский призвал партнеров не ждать эскалации, а уже вводить санкции. По его словам, в противном случае может быть полномасштабная война.
- Сначала Запад отвергал такие предложения. Правда, в феврале СМИ писали, что Сенат США готовит законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Москва уже давно "заработала" на санкции. Однако для их введения в ЕС и США нет политической воли.
Может заинтересовать – Пять стран запустили фонд для помощи Украине: