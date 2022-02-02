Про потужні потенційні санкції проти Росії польське агентство повідомляє з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

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Єврокомісія завершує розробку санкції проти Росії

Співрозмовник видання повідомив, що цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом можливих санкцій проти Росії.

Йдеться про обмеження щодо фінансового й енергетичного сектору, а такою олігархів, близьких до очільника Кремля Володимира Путіна. Вивчають також, яка продукція потрапить під заборону на експорт до Росії, якщо її керівництво піде на загострення ситуації.

Джерело розповіло, що при підготовці пакету обмежень Єврокомісія консультується з окремими країнами-членами та перебуває у тісній координації із США.

Зокрема, днями делегація ЄС їздила до Вашингтона для узгодження деталей санкцій.

Співрозмовник підсумував, що Євросоюз матиме вже готові санкції та у випадку потреби зможе оперативно їх схвалити.

Зверніть увагу! Рада ЄС на зустрічі 24 січня підтвердила, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме для Москви масштабні наслідки та високу ціну.

ЄС та Велика Британія анонсували жорсткі санкції: що відомо

Раніше Євросоюз повідомив, що готує пакет санкцій проти Росії. Вони будуть не лише персональними, а й економічними, фінансовими та торговельними. Обмеження також анонсувала й Велика Британія. Там уточнили, що санкції зачеплять російських олігархів і ключових прихильників Володимира Путіна.

Крім того, у ЄС запевнили, що нові обмеження позбавлять Росію стратегічних амбіцій.

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