На сторінці президента у мережі йдеться про те, що він обговорив з главою Європейської ради поточну ситуацію щодо України.

Читайте також Кордони Євросоюзу Росію не спиняють, – Маляр про військову техніку у Білорусі

Деталі розмови Зеленського та Мішеля

Зокрема, сторони поспілкувалися щодо ескалації, яка нависає зі сторони Росії, в межах усіх наявних форматів.

Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах,

– зазначив Зеленський.

Також глава держави подякував Євросоюзу за незмінну підтримку.

В ЄС підготували санкції проти Росії: що відомо

Євросоюз підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну. Вони передбачатимуть обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки.

Санкції не оминуть також і російський газопровід "Північний потік-2".

Крім того, обмеження можуть серйозно зачепити близьке оточення Володимира Путіна й олігархів.

Ознайомтеся – кордони Євросоюзу Росію не спиняють: дивіться відео

Текст допису Володимира Зеленського:

Провів телефонну розмову з президентом Євроради. Обговорили поточну ситуацію навколо та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний за незмінну підтримку.