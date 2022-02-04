Події у Білорусі показали, що у нас додалась ще тисяча кілометрів території, яка потребує посиленої уваги. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Вона зазначила, що військову техніку, яку Росія зводить у Білорусь нібито для навчань – звідти не забирають. Тож зараз там техніки достатньо не тільки для того, щоб демонструвати м'язи Україні, а й Євросоюзу.

Історія з Білоруссю показує, що кордони Євросоюзу Росію не спиняють,

– заявила Маляр.

За її словами, у Міноборони наголошують, що Україна зараз фактично виконує роль щита Європи від Росії. "Це проблема не тільки наша, це вже їхня проблема", – додала вона.

Зверніть увагу! У Міноборони раніше заявили, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

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