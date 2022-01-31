Таку заяву зробив польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау під час візиту до столиці Таллінну. Він звернув увагу на планування маневрів російських та білоруських військ у лютому.

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Що сказав польський міністр

"Ми навіть спостерігаємо тенденції, які можуть свідчити про те, що в майбутньому ми зіткнемося з нарощуванням російських військ у Білорусі", – підкреслив очільник МЗС Польщі. При цьому, німецьке видання наголошує, що Білорусь розташована між Польщею та Росією й межує з Україною на півдні.

Російсько-білоруські навчання: коротко

Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. Все це – нібито у рамках навчань "Союзна рішучість-2022".

рамках навчань "Союзна рішучість-2022". В українському Міноборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

Напередодні Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С". Вони призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Польща передасть Україні озброєння

31 січня у Польщі заявили, що планують відправити Україні оборонне озброєння, зокрема – засоби протиповітряної оборони. За словами Павела Солоха, голови Бюро нацбезпеки Польщі, цю ідею підтримав й президент країни. Крім цього, як повідомили у ЗМІ, із Польщі до Києва прямує 29 вантажівок з гуманітарною допомогою. Вони везуть 9 тисяч комплектів ковдр, матраців і табірних ліжок.

Зверніть увагу! Очільник українського Міноборони Олексія Резніков позитивно оцінив позицію Варшави й наголосив, що Україна та Польща – друзі.

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