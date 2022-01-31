Такое заявление сделал польский министр иностранных дел Збигнев Рау во время визита в столицу Таллинна. Он обратил внимание на планирование маневров русских и белорусских войск в феврале.

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Что сказал польский министр

"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут свидетельствовать о том, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских войск в Беларуси", – подчеркнул глава МИД Польши. При этом немецкое издание отмечает, что Беларусь находится между Польшей и Россией и граничит с Украиной на юге.

Российско-белорусские учения: коротко

Москва активно перебрасывает в Беларусь танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и другую военную технику. Все это якобы в рамках учений "Союзная решимость-2022".

В украинском Минобороны считают, что российские войска в Беларуси похожи на оккупационные. Мол, в первую очередь, они угрожают Минску, а не Украине.

Накануне Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С". Они предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.

Польша передаст Украине вооружение

31 января в Польше заявили, что планируют отправить Украине оборонное вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны. По словам Павела Солоха, главы Бюро нацбезопасности Польши, эту идею поддержал и президент страны. Кроме этого, как сообщили в СМИ, из Польши в Киев следуют 29 грузовиков с гуманитарной помощью. Они везут 9 тысяч комплектов одеял, матрасов и лагерных кроватей.

Обратите внимание! Глава украинского Минобороны Алексей Резников положительно оценил позицию Варшавы и подчеркнул, что Украина и Польша – друзья.

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