Павел Солох – голова Бюро нацбезпеки Польщі – під час брифінгу заявив, що лідер країни Анджей Дуда підтримав цю ідею. Доставити допомогу польська сторона готова у будь-який час.

Зауважте Україна має найчисельнішу армію в Європі, – Резніков

Прийнято рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси. Це рішення опрацьовується міністром оборони. Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію,

– заявив Солох.

Вже 1 лютого Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Україна та Польща – друзі

Міністр оборони України Резніков заявив, що Україна та Польща – друзі.

Окрім того, міністр анонсував зустріч на платформі Люблінського трикутника.

За словами Резнікова, переговори міністрів оборони України, Литви та Польщі відбудуться вже найближчим часом.

Також міністр розповів, що найближчими днями проведе телефонну розмову з Маріушем Блащаком – своїм польським колегою.

Зауважте! Раніше Резніков розповів, що Польща досі не передавала Україні зброї. Водночас історія польської гуманітарної допомоги – довга.

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