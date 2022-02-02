Бойове злагодження російських та білоруських військових почалося на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький.

Важливо "Путін на цьому не зупиниться": як в Росії розхитують ситуацію та залякують війною з Україною

Як відомо, участь у контрольних заняттях з тактичної та вогневої підготовки взяли:

мотострілецькі підрозділи,

екіпажі танків,

бойові машини піхоти.

У Міноборони Росії додали, що підрозділи збройних сил двох країн "в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій".

Що відомо про навчання "Союзна рішучість-2022"

Про спільні військові навчання Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися ще у грудні 2021 року. Тобто, якраз перед планованими на початок січня перемовинами з НАТО, США та ОБСЄ щодо ультиматуму Кремля про надання "письмових гарантій безпеки".

Захід проведуть у два етапи:

на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору;

другий етап пройде з 10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".

Цікаво! Територія проведення навчань розташована чомусь безпосередньо біля західного кордону Білорусі з Польщею та Литвою, а також неподалік південної ділянки кордону з Україною.

У Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.