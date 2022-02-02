Нині їхня ціль – створити паніку, змусити Україну піти на поступки. Страх сіється і серед самих росіян, які переважно вважають, що "їхнє керівництво готується до війни". Журналісти сайту 24 каналу зібрали факти про те, як у Росії показують тему загострення біля кордонів з Україною.

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Ілля Варламов

Російський відеоблогер Ілля Варламов у своєму Youtube-каналі опублікував відео, де запитує у людей на вулицях Москви про те, чи нападе Росія на Україну. Громадянка РФ впевнена, що це може статися, бо "нагнітається атмосфера та скрізь про це пишуть". За її словами, Росія поводиться, як агресорка. До прикладу, вона пригадала анексію Криму та зазначила, що "людина, яку ми всі знаємо, на цьому не зупиниться".

Інші люди відповідають, що "не знають, які цілі переслідує російське керівництво, але вірять у те, що Російська Федерація нападе на Україну". Кажуть, що "їх до цього готують по новинах та каналах зв'язку". Інші впевнені, що вторгнення не буде, бо політичне керівництво РФ "переживає за свої активи та спосіб життя, до якого звикли".

Дехто переконаний, що такі агресивні дії Кремля – не більше, ніж тиск на Захід та спосіб про щось домовитися.

Сам Варламов запевнив, що "будь-які військові навчання ще не означають якихось воєнних дій".

Москва вибрала стратегію і вона полягає в реальній загрозі війни, як умову для переговорів із Заходом. Щоб перемовини тривали – загроза має продовжуватися та зберігатися,

– йдеться у відео.

Російський блогер Ілля Варламов / Фото з сайту Миротворець

Україну ж назвали "майданчиком для бою у випадку їх зриву". Російський блогер у підсумках додав, що "ті, хто, наслухавшись пропаганди, поїде на Донбас воювати, після повернення у Росію буде непотрібний". Як наслідок, "нічим хорошим війна не закінчиться і чергове вторгнення в Україну може спровокувати внутрішню війну в Російській Федерації".

Ксенія Собчак

Телеведуча та журналістка Ксенія Собчак у своєму ЗМІ поширила інформацію про те, що НАТО перекидає в Україну воєнну техніку, що є фейком. Зазначається, що Альянс стягнув авіацію, війська та техніку у Східну Європу. Причина – нарощування військової присутності Росії біля кордонів з Україною. Однак у дописі це береться у лапки, що вводить в оману людей, адже читач може сприйняти інформацію так, ніби російських військ там немає.

Російські медіа / Скриншот

Крім того, зазначається, що Володимир Зеленський начебто заявив, що українська армія готова до наступальних операцій. Варто зазначити, що у російських "ЗМІ" вже тривалий час поширюється інформація, що Україна нібито готується напасти.

У російських медіа часто поширюється інформація, що Україна нібито готується напасти / Скриншот

Денис Пушилін

Таку ж інформацію поширює і ватажок бойовиків на Донбасі Денис Пушилін. Він розповідає пропагандистським "медіа" про те, що начебто "у військово-польових шпиталях, розташованих у Волновасі, Маріуполі, низці інших населених пунктів проводяться екстрені заходи щодо виписки тих, хто перебуває там, відправлення їх до місць служби, переведення на амбулаторне лікування".

Пушилін неодноразово в інтерв'ю пропагандистам заявляв, що Україна нібито готує провокації.

Мета яких – поставити під удар системи життєзабезпечення прифронтових територій та наших підприємств з небезпечним виробництвом. У підрозділах супротивника призупинено відпустки для особового складу, зі шпиталів достроково виписують механіків-водіїв та навідників,

– казав ватажок бойовиків.

Ватажок бойовиків на Донбасі вчергове залякує людей / Фото donpatriot

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Артем Лебєдєв

Російський блогер Артем Лебєдєв, коментуючи інформацію про евакуацію США сімей дипломатів з України, сказав, що "це повна нісенітниця, що скрізь придумують якісь сюжети, щоб удати, що Росія хоче напасти на Україну".

За його словами, "Україна не розривала дипломатичних відносин з РФ". Лєбєдєв скептично віднісся до слів, що Росія – агресорка та що вона нападе. І додав, що "дуже сумно, що американці доливають у це вогнище керосин".

Російський блогер не вважає РФ агресоркою / Фото uiamp.org.ua

На його думку, санкції проти Путіна ніхто вводити не буде, й незрозуміло, навіщо вони потрібні взагалі. Прокоментував він і слова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який назвав "появу баз США в Азовському морі другою червоною лінією".

Блогер наголосив, що "поважає чиновника, але якщо є друга червона лінія, то це як 25 китайське попередження, коли твої попередні слова не мають ніякого сенсу. А на переговорах після цього об тебе можуть витирати ноги".

Пригадав Лебєдєв і норму мовного закону про видання друкованих ЗМІ в Україні державною мовою, яка набрала чинності 16 січня, назвавши її "повною нісенітницею, яка обурює".

До того ж в Україні приблизно сто відсотків людей прекрасно розмовляють російською. Зрозуміло, що в родинах розмовляють російською і всі українські президенти розмовляють російською. А українська – це така спеціальна мова, щоб показати якусь самостійність і дотичність до своєї культури. При тому, що нагальної гострої потреби в ній не існує. Хоча кажуть, що дубляж мультфільмів українською звучить набагато смішніше, ніж російською. Мабуть, це єдина перевага української мови,

– додав він.

Максим Кац

Російський блогер Максим Кац у своєму відео на Youtube-каналі зазначив, що на війну піде велика кількість ресурсів, тому сенсу у ній немає. За його словами, це вдарить по економіці РФ, а на виході будуть лише одні проблеми – бідні території та гранично нелояльне до окупантів населення. Однак, подає цю інформацію так, наче окупувати мають американці.

Навіщо когось захоплювати, якщо з розвиненою економікою ви можете змусити весь світ працювати на себе добровільно?

– наголосив він.

Максим Кац / Фото rusnord

Потім додав, що "Україна та Росія – історично близькі країни", а Україна – один з головних та найбільш природних партнерів РФ, з яким Російська Федерація має дружити, торгуватися, співпрацювати.

Бо якщо не робити цього з Україною, то з ким взагалі тоді робити? Колись студенти будуть вивчати політику Путіна, як приклад того, як не треба було вести міжнародну політику у 21 столітті,

– сказав блогер.

Кац зазначив, що колись будуть говорити, що "російське керівництво безнадійно відстало від свого часу. Путін і сучасні політики РФ живуть у дуже не сучасній парадигмі". Як приклад він навів ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, до якої входить також Росія), яка нібито мала стати "НАТО для бідних", але перетворюється у "священний союз похмурих імператорів".

Водночас, за його словами, Путін не вміє мислити сучасними категоріями й для нього не існує України, її проблем, бажань та прагнень її жителів.

Ми пережили 70 років комуністичної диктатури та, скинувши її, ми мали можливість побудувати все з нуля. Але нічого не вийшло. І це виключно через провину Путіна, який не сприймає колишні радянські республіки, як незалежні країни, а вважає таким "заднім двором Росії", на якому він хоче займатися армреслінгом з американцями,

– сказав відеоблогер.

Від таких дій Путіна вплив Росії не росте, а навпаки падає. Однак, наголосив Кац, "неадекватна влада у руках людей, які не розуміють базових механік сьогоднішнього світу, – це шкідлива річ".

Фейк з CNN

Російські ЗМІ та Telegram-канали ввечері, 25 січня, розповсюдили інформацію, що телеканал CNN показав у новинах сюжет про Україну та вторгнення Російської Федерації. Говорилося, зокрема, про проведення військових навчань РФ. На екрані начебто був напис "Харків, Росія". Однак, виявилося, що насправді в сюжеті не називали Харків "російським містом". Це поширилося виключно у російських "медіа".

Для страху та паніки

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, що на сьогодні весь негатив та страхи розганяє не лише російська пропаганда. Є багато корисливих людей і всередині України, які підхоплюють правильні та розумні меседжі та перетворюють на паніку. А росіянам потрібно тільки підхопити цю історію. Щодо України це робиться для того, щоб страх став домінантною формулою відчуттів абсолютної більшості українців.

В Українському інституті майбутнього вважають, що росіяни не доб'ються абсолютної більшості своїх задач, які вони ставлять перед собою, якщо вони підуть прямою агресією на Україну. Є два ключові сценарії, які передбачає російська історія на сьогодні. Перший – "ігри" навколо ОРДЛО. Другий – розхитування ситуації всередині. Це нагнітання паніки та відчуття того, що влада нічого не робить. Це дозволятиме розхитувати ситуацію всередині країни. Вадим Денисенко Виконавчий директор Українського інституту майбутнього

На початку 2021 року, коли було перше загострення, біля кордонів України стояв дещо більший контингент, ніж зараз. Вже тоді почали говорити про першу можливу спробу вторгнення в Україну. Але тоді ситуація стабілізувалася. За словами експерта, це було пов'язано з майбутніми виборами до Держдуми.

Приблизно 40% росіян говорили, що вони не проти війни з Україною, 40% – що категорично проти, а ще 20% не визначилися. Але серед тих 40% людей, які були проти, була велика частина тих, хто займає керівні посади. Тобто, люди, які у своїх внутрішніх колективах є визначальними. І тоді влада вирішила, що перед виборами, маючи таку ситуацію, коли частина населення проти війни, може вибори не виграти. Зараз ситуація кардинально не змінилася,

– пояснив Денисенко.

Вадим Денисенко / Фото Українського інституту майбутнього

"Спроба зламати внутрішню думку росіян"

Все те, що робиться навколо України в російських соцмережах, – це спроба зламати внутрішню думку росіян для того, щоб більшість населення сказала, що "підтримує будь-які дії Путіна щодо можливої агресії до України".

Але паралельно з цим втрутився ще один процес, до якого росіяни виявилися не готовими. Тому що Британія і США розпочали інформаційну гібридну війну проти Російської Федерації. Це, мабуть, вперше після 2008 року, від моменту російсько-грузинської війни, коли почалися масштабні російські гібридні війни на пострадянському просторі.

Ми маємо розуміти, що ситуація для нас є в багато чому хорошою у зв'язку з цим. Адже, щоб не зробила зараз Росія, вона не може зробити провокацію, бо це буде визнано, як російська агресія,

– додав Вадим Денисенко.

Гібридні історії про "напади на прикордонників" та інші вже не спрацюють. Тому росіяни змушені відповідати та реагувати, а вони не готові до таких моментів. Досі тільки вони нападали, а тепер змушені відбиватися. І поки що вони роблять це достатньо слабо.

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