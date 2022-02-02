Сейчас их цель – создать панику, заставить Украину пойти на уступки. Страх сеется и среди самих россиян, которые преимущественно считают, что "их руководство готовится к войне". Журналисты сайта 24 канала собрали факты о том, как в России показывают тему обострения возле границ с Украиной.

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Илья Варламов

Российский видеоблогер Илья Варламов в своем Youtube-канале опубликовал видео, где спрашивает у людей на улицах Москвы о том, нападет ли Россия на Украину. Гражданка РФ уверена, что это может произойти, потому что "нагнетается атмосфера и везде об этом пишут". По ее словам, Россия ведет себя, как агрессор. К примеру, она вспомнила аннексию Крыма и отметила, что "человек, которого мы все знаем, на этом не остановится".

Другие люди отвечают, что "не знают, какие цели преследует российское руководство, но верят в то, что Российская Федерация нападет на Украину". Говорят, что "их к этому готовят по новостям и каналам связи". Другие уверены, что вторжения не будет, потому что политическое руководство РФ "переживает за свои активы и образ жизни, к которому привыкло".

Некоторые убеждены, что такие агрессивные действия Кремля – не более, чем давление на Запад и способ о чем-то договориться.

Сам Варламов заверил, что "какие-либо военные учения еще не означают каких-то военных действий".

Москва выбрала стратегию, и она заключается в реальной угрозе войны, как условие для переговоров с Западом. Чтобы переговоры продолжались – угроза должна продолжаться и сохраняться,

– говорится в видео.

Российский блогер Илья Варламов / Фото с сайта Миротворец

Украину же назвали "площадкой для боя в случае их срыва". Российский блогер в итогах добавил, что "те, кто, наслушавшись пропаганды, поедет на Донбасс воевать, после возвращения в Россию будут не нужны". Как следствие, "ничем хорошим война не закончится и очередное вторжение в Украину может спровоцировать внутреннюю войну в Российской Федерации".

Ксения Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем СМИ распространила информацию о том, что НАТО перебрасывает в Украину военную технику, что является фейком. Отмечается, что Альянс стянул авиацию, войска и технику в Восточную Европу. Причина – наращивание военного присутствия России возле границ с Украиной. Однако в публикации это берется в кавычки, что вводит в заблуждение людей, так как читатель может воспринять информацию так, будто российских войск там нет.

Российские медиа / Скриншот

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский якобы заявил, что украинская армия готова к наступательным операциям. Стоит отметить, что в российских "СМИ" уже долгое время распространяется информация, что Украина якобы готовится напасть.

В российских медиа часто распространяется информация, что Украина якобы готовится напасть / Скриншот

Денис Пушилин

Такую же информацию распространяет и главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин. Он рассказывает пропагандистским "медиа" о том, что якобы "в военно-полевых госпиталях, расположенных в Волновахе, Мариуполе, ряде других населенных пунктов, проводятся экстренные мероприятия по выписке тех, кто находится там, отправке их в места службы, переводу на амбулаторное лечение".

Пушилин неоднократно в интервью пропагандистам заявлял, что Украина якобы готовит провокации.

Цель которых – поставить под удар системы жизнеобеспечения прифронтовых территорий и наших предприятий с опасным производством. В подразделениях противника приостановлены отпуска для личного состава, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков,

– говорил главарь боевиков.

Главарь боевиков на Донбассе в очередной раз запугивает людей / Фото donpatriot

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Артем Лебедев

Российский блогер Артем Лебедев, комментируя информацию об эвакуации США семей дипломатов из Украины, сказал, что "это полная чушь, что везде придумывают какие-то сюжеты, чтобы сделать вид, что Россия хочет напасть на Украину".

По его словам, "Украина не разрывала дипломатических отношений с РФ". Лебедев скептически отнесся к словам, что Россия – агрессор и что она нападет. И добавил, что "очень грустно, что американцы доливают в этот очаг керосин".

Российский блогер не считает РФ агрессором / Фото uiamp.org.ua

По его мнению, санкции против Путина никто вводить не будет, и непонятно, зачем они нужны вообще. Прокомментировал он и слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который назвал "появление баз США в Азовском море второй красной линией".

Блогер подчеркнул, что "уважает чиновника, но если есть вторая красная линия, то это как 25 китайское предупреждение, когда твои предыдущие слова не имеют никакого смысла. А на переговорах после этого об тебя могут вытирать ноги".

Вспомнил Лебедев и норму языкового закона об издании печатных СМИ в Украине на государственном языке, которая вступила в силу 16 января, назвав ее "полной возмутительной ерундой".

К тому же в Украине примерно сто процентов людей прекрасно говорят по-русски. Понятно, что в семьях говорят по-русски, и все украинские президенты говорят по-русски. А украинский – это такой специальный язык, чтобы показать какую-то самостоятельность и касательность к своей культуре. При том, что насущной острой потребности в нем не существует. Хотя говорят, что дубляж мультфильмов на украинском звучит гораздо смешнее, чем на русском. Наеврное, это единственное преимущество украинского языка,

– добавил он.

Максим Кац

Российский блогер Максим Кац в своем видео на Youtube-канале отметил, что на войну уйдет большое количество ресурсов, поэтому смысла в ней нет. По его словам, это ударит по экономике РФ, а на выходе будут лишь одни проблемы – бедные территории и предельно нелояльное к оккупантам население. Однако, подает эту информацию так, как будто оккупировать должны американцы.

Зачем кого-то захватывать, если с развитой экономикой вы можете заставить весь мир работать на себя добровольно?

– подчеркнул он.

Максим Кац / Фото rusnord

Затем добавил, что "Украина и Россия – исторически близкие страны", а Украина – один из главных и наиболее естественных партнеров РФ, с которым Российская Федерация должна дружить, торговать, сотрудничать.

Потому что если не делать этого с Украиной, то с кем вообще тогда делать? Когда студенты будут изучать политику Путина, как пример того, как не надо было вести международную политику в 21 веке,

– сказал блогер.

Кац отметил, что когда-то будут говорить, что "российское руководство безнадежно отстало от своего времени. Путин и современные политики РФ живут в очень не современной парадигме". В качестве примера он привел ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входит также Россия), которая якобы должна была стать "НАТО для бедных", но превращается в "священный союз мрачных императоров".

В то же время, по его словам, Путин не умеет мыслить современными категориями и для него не существует Украины, ее проблем, желаний и стремлений ее жителей.

Мы пережили 70 лет коммунистической диктатуры и, свергнув ее, мы имели возможность построить все с нуля. Но ничего не вышло. И это исключительно по вине Путина, который не воспринимает бывшие советские республики как независимые страны, а считает таким "задним двором России", на котором он хочет заниматься армрестлингом с американцами,

– сказал видеоблогер.

От таких действий Путина влияние России не растет, а наоборот падает. Однако, подчеркнул Кац, "неадекватная власть в руках людей, которые не понимают базовых механик сегодняшнего мира, – это вредная вещь".

Фейк из CNN

Российские СМИ и Telegram-каналы вечером, 25 января, распространили информацию, что телеканал CNN показал в новостях сюжет об Украине и вторжении Российской Федерации. Говорилось, в частности, о проведении военных учений РФ. На экране якобы была надпись "Харьков, Россия". Однако, оказалось, что на самом деле в сюжете не называли Харьков "российским городом". Это распространилось исключительно в российских "медиа".

Для страха и паники

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, что сегодня весь негатив и страхи разгоняет не только российская пропаганда. Есть много корыстных людей и внутри Украины, которые подхватывают правильные и умные месседжи и превращают их в панику. А россиянам нужно только подхватить эту историю. В отношении Украины это делается для того, чтобы страх стал доминантной формулой ощущений абсолютного большинства украинцев.

В Украинском институте будущего считают, что россияне не добьются абсолютного большинства своих задач, которые они ставят перед собой, если они пойдут прямой агрессией на Украину. Есть два ключевых сценария, которые предусматривает российская история на сегодня. Первый – "игры" вокруг ОРДЛО. Второй – расшатывание ситуации внутри. Это нагнетание паники и ощущение того, что власть ничего не делает. Это будет позволять расшатывать ситуацию внутри страны. Вадим Денисенко Исполнительный директор Украинского института будущего

В начале 2021 года, когда было первое обострение, возле границ Украины стоял несколько больший контингент, чем сейчас. Уже тогда начали говорить о первой возможной попытке вторжения в Украину. Но тогда ситуация стабилизировалась. По словам эксперта, это было связано с предстоящими выборами в Госдуму.

Примерно 40% россиян говорили, что они не против войны с Украиной, 40% – что категорически против, а еще 20% не определились. Но среди тех 40% людей, которые были против, была большая часть тех, кто занимает руководящие должности. То есть, люди, которые в своих внутренних коллективах являются определяющими. И тогда власть решила, что перед выборами, имея такую ситуацию, когда часть населения против войны, может выборы не выиграть. Сейчас ситуация кардинально не поменялась,

– объяснил Денисенко.

Вадим Денисенко / Фото Украинского института будущего

"Попытка сломать внутреннее мнение россиян"

Все то, что делается вокруг Украины в российских соцсетях, – это попытка сломать внутреннее мнение россиян для того, чтобы большинство населения сказало, что "поддерживает любые действия Путина относительно возможной агрессии по отношению к Украине".

Но параллельно с этим вмешался еще один процесс, к которому россияне оказались не готовы. Потому что Британия и США начали информационную гибридную войну против Российской Федерации. Это, вероятно, впервые после 2008 года, с момента российско-грузинской войны, когда начались масштабные российские гибридные войны на постсоветском пространстве.

Мы должны понимать, что ситуация для нас является во многом хорошей в связи с этим. Потому что, что бы не сделала сейчас Россия, она не может сделать провокацию, потому что это будет признано, как российская агрессия,

– добавил Вадим Денисенко.

Гибридные истории о "нападениях на пограничников" и другие уже не сработают. Поэтому россияне вынуждены отвечать и реагировать, а они не готовы к таким моментам. До сих пор только они нападали, а теперь вынуждены отбиваться. И пока они делают это достаточно слабо.

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