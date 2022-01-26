Російські ЗМІ та соцмережі стверджували, що телеканал CNN нібито показував у новинах сюжет про Україну та вторгнення Росії. У сюжеті мовилося про місце, де російські військові проводять навчання.

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Дивний напис на екрані

Під час показу на екрані нібито з'явився дивний напис: "Харків, Росія". А потім у новинах показали розмову ведучої каналу Крістіани Аманпур з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У твітері ведучої вже з'явилися три відео з сюжету про Україну із виступом Столтенберга. Водночас про "російський Харків" там нічого немає. У сюжетах не називали українське місто російським, принаймні на відео цих помилок немає.

У сюжеті CNN нібито назвали Харків російським: дивіться відео

Ймовірно, що інформація стала фейком, щоб спричинити скандал. Адже відео з так званою помилкою показали лише російські ЗМІ.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Заява Зеленського щодо ймовірної окупації Харкова

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post, яке опублікували 21 січня, Володимир Зеленський заявляв, що Росія може окупувати Харків, і це стане початком великомасштабної війни.

Згодом речник президента Сергій Никифоров уточнював, що його слова були "просто прикладом, гіпотетичним сценарієм".

Водночас на заяву Зеленського відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він закликав харків'ян не піддаватися панічним настроям та висловлював упевненість, що Харків залишиться мирним українським містом, яке готове дати відсіч агресору. Згодом президент спростував свої слова у коментарях до посту в інстаграмі.

Вам треба знати, що відповідь США та НАТО для Росії вже готова: дивіться відео