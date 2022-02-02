Боевое слаживание российских и белорусских военных началось на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский.
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Как известно, участие в контрольных занятиях по тактической и огневой подготовке приняли:
- мотострелковые подразделения,
- экипажи танков,
- боевые машины пехоты.
В Минобороны России добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают разные приемы и способы боевых действий".
Что известно об учебе "Союзная решительность-2022"
О совместных военных учениях Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще в декабре 2021 года. То есть, как раз перед планируемыми на начало января переговорами с НАТО, США и ОБСЕ по поводу ультиматума Кремля о предоставлении "письменных гарантий безопасности".
Мероприятие проведут в два этапа:
- на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства;
- второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".
В Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.
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