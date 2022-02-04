События в Беларуси показали, что у нас прибавилась еще тысяча километров территории, которая требует усиленного внимания. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Она отметила, что военную технику, которую Россия стягивает в Беларусь якобы для учений – оттуда не забирают. Поэтому сейчас там техники достаточно не только для того, чтобы демонстрировать мышцы Украине, но и Евросоюзу.

История с Беларусью показывает, что границы Евросоюза Россию не останавливают,

– заявила Маляр.

По ее словам, в Минобороны отмечают, что Украина сейчас фактически выполняет роль щита Европы от России. "Это проблема не только наша, это уже их проблема", – добавила она.

Обратите внимание! В Минобороны ранее заявили, что российские войска в Беларуси похожи на оккупационные. Мол, прежде всего они угрожают Минску, а не Украине.

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