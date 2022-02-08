Про це Макрон сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, передає 24 канал.

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Цікаво, що це питання президент Франції обговорював і з іншими європейськими лідерами.

Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок,

– сказав Макрон.

За його словами, найближчими днями та місяцями необхідно спільно зробити все необхідне для того, щоб представити нові механізми гарантій безпеки та за їх допомогою отримати відчутну деескалацію.

Він додав, що на найближчі тижні стоять тяжкі завдання. Серед них він наголосив:

методичне та рішуче виконання мінських угод;

широкий діалог з усіх питань в інноваційному ключі з питань безпеки.

Також Макрон наголосив на необхідності продовжувати співпрацю у межах нормандського формату. Він розповів, що наступна зустріч на рівні політрадників відбудеться 10 лютого. Він також заявив, що Франція і Німеччина продовжать роботу в ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зверніть увагу! Нову зустріч радників глав держав запланували на 10 лютого у Берліні. Попередній етап перемовин відбувся 26 січня у Парижі. Тривав він 8 годин. Це було відновленням нормандського формату – вперше після 2019 року.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність повернутися до систем гарантій, які раніше забезпечували порядок у питаннях безпеки та оборони в Європі.

Додамо, що напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 5 годин. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.

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