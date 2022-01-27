Розмова тривала 8 годин, після чого Андрій Єрмак від України поговорив з журналістами. А так само і Дмитро Козак від Росії – але окремо від Єрмака.
Що далі Наступні переговори радників "нормандської четвірки" проведуть через 2 тижні
А проте спільне комюніке за підсумками розмови "нормандської четвірки" таки опублікували. Зважають на тривалість перемовин, документ напрочуд короткий.
Комюніке за підсумками розмови "нормандської четвірки": повний текст
Декларація радників глав держав і урядів N4 (за публікацією на офіційному сайті президента Франції).
Радники глав держав і урядів N4 за участю представників зовнішньодипломатичних відомств зібралися у Парижі 26 січня 2022 року. Там вони:
- Підтвердили, що мінські угоди є засадничими у роботі нормандського формату, й мають намір зменшити поточні розбіжності на шляху вперед.
- Виступили за безумовне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань щодо виконання мінських домовленостей.
- Обговорили важливість активізації роботи ТКГ (Тристоронньої контактної групи по Донбасу, – 24 канал) та її робочих груп із метою швидкого прогресу в реалізації мінських домовленостей.
- Домовилися зустрітися знову через два тижні у Берліні.
Розмова N4 26 січня: основні акценти за її підсумками з боку України
Офіс Президента опублікував реакцію за підсумками паризької розмови політичних радників "нормандської четвірки". У тексті акценти здебільшого позитивні, а саме:
- Комюніке від 26 січня у нормандському форматі – перший погоджений документ за тривалий час (з грудня 2019).
- Позитивний сигнал – домовленість про наступну зустріч через два тижні у Берліні.
- Усі учасники заявили, що налаштовані зменшити розбіжності задля просування переговорного процесу.
- Усі погодилися, що слід, попри поточні розбіжності, припинити вогонь на Донбасі.
- Спільна заява про необхідність дотримання режиму припинення вогню – це хоч маленький, але крок уперед.
Перший заступник глави делегації України у ТКГ нардеп Андрій Костін пояснив лаконічність спільного комюніке: це показує, що перемовини відбувалися нелегко, але сторони намагалися знайти точки дотику.
Інші важливі заяви української делегації:
- "Ми приїхали відстоювати українські інтереси", – Єрмак до "сил", які намагались зірвати формат.
- "Припинення війни – пріоритет", – Єрмак пояснив позицію України на "Норманді".
- Також Єрмак назвав головне досягнення зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.
Актуальне відео: брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "нормандської четвірки"