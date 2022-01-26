Глава Офісу Президента згадав про людей, які розганяли "чергову зраду".

До речі Припинення війни – пріоритет: Єрмак пояснив позицію України на "Норманді"

Ви бачите, що ми не даємо жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси,

– сказав Єрмак.

За словами політика, певні "сили" продовжують робити все, щоб зірвати перемовини та зробити неможливим мирний процес. Однак, додав Єрмак, позиція влади принципова та не залежатиме від думок цих "сил".

Як пройшла зустріч радників

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройшла у Парижі 26 січня. Перемовини тривали аж 8 годин.

Україну представляв Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник глави Кремля Дмитро Козак.

Єрмак назвав зустріч "позитивним сигналом". Він зазначив, що узгодили фінальне комюніке про те, що перемир'я повинне діяти без будь-яких умов. Про дотримання перемир'я говорив і Козак.

Також, за словами Єрмака, провели аудит мінських домовленостей.

Крім того, домовились провести наступну зустріч радників вже через 2 тижні у Берліні.

До теми – Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "Нормандської четвірки":