Про це під час брифінгу за підсумками перемовин розповів Анрій Єрмак, глава Офісу Президента. Саме він представляв Україну на зустрічі у французькому Парижі.

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Україна готова працювати цілодобово

За словами Єрмака, сторони домовилися про продовження діалогу. Наступна зустріч може відбутися через 2 тижні, тобто вже у лютому. "Робота продовжується. Україна як завжди готова до переговорів та зустрічей, 24 на 7", – наголосив він. Крім цього, глава ОП назвав пріоритети президента Зеленського та його команди.

Мовиться про припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні – це й зняття тої напруги, яка є. А також деескалація навколо кордонів України,

– пояснив він.

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